Asl | buoni i dati di adesione ai vaccini | open day in tutti gli hub sanniti dalla prossima settimana

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nell’ultimaabbiamo raggiunto elevate percentuali di copertura vaccinale contro il Covid – dice il direttore generale dell’ASL sannita, Gennaro Volpe – si pensi, ad esempio, che per il target d’età 5-11 nella nostra provincia abbiamo superato il 50% della popolazione vaccinata, a fronte del dato nazionale pari al 33%, mentre il 93% del totale della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose di vaccino. Inoltre, in considerazione della naturale riduzione del numero delle persone che si prenotano in piattaforma, nonché della tendenza dell’ultimo periodo, di utenti che richiedono il vaccino senza preventiva prenotazione – continua Volpe – abbiamo programmato da martedì 8 febbraio l’apertura con formuladay dii nostri centri dislocati sul territorio. Nonostante l’ottima ...