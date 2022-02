Antonio Cassano, le donne del suo passato: “Mi dicevano che ero bello,il calcio fa veramente miracoli” (Di sabato 5 febbraio 2022) In una recente diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, ci sono stati come ospiti di BoboTv Ronaldo e Antonio Cassano. Tra i tanti argomento discussi, non è mancato quello sulle donne e sul successo che hanno avuto durante la loro carriera calcistica. A parlare, soprattutto, è stato Cassano che ha raccontato il suo rapporto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) In una recente diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, ci sono stati come ospiti di BoboTv Ronaldo e. Tra i tanti argomento discussi, non è mancato quello sullee sul successo che hanno avuto durante la loro carriera calcistica. A parlare, soprattutto, è statoche ha raccontato il suo rapporto L'articolo

Advertising

elvireadele : RT @istwood_klimt: Maestro inarrivabile Gianluca Grignani, l'Antonio Cassano della musica - footiedami : @FansTribeHQ Ronaldo, Christian Vieri, Patrick Vieira, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Zlatan Ibrahimovic, Sulley M… - antonio_staglia : RT @Annamaria1897: I calciatori che in genere sparlano della nostra società sono quelli che non sanno cosa vuol dire lavorare per la @Juven… - antonio_race : @Rnaples7 Questa non vinse principalmente per imposizione della lega.Sia questa sia hamsik lavezzi cavani non vinse… - PugliaStream : Bari, è ai domiciliari ma posta i suoi incontri sui social: arrestato il fratellastro di Antonio Cassano -