Alex Belli: "Amo Soleil ma è un'amica, Delia è la donna con cui voglio stare" (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Puoi amare una donna che può essere quella con cui vuoi passare il resto della tua vita o una parte della tua vita, che è Delia , ma puoi anche innamorarti in maniera diversa di un'altra persona e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) 'Puoi amare unache può essere quella con cui vuoi passare il resto della tua vita o una parte della tua vita, che è, ma puoi anche innamorarti in maniera diversa di un'altra persona e ...

Advertising

tuttopuntotv : Silvia Toffanin a Verissimo fa a pezzi Alex Belli e saltano fuori scoop inediti #verissimo #gfvipvip #gfvip6 #solex… - StraNotizie : Alex Belli annuncia il colpo di scena: “Non mi vedrete in tv, ma non rinuncio a Soleil” - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli annuncia un nuovo colpo di scena: “Dopo lunedì…” - Malvy34087444 : RT @Vale41229116: ‘alex fai tu questa brutta figura, un giorno dici una cosa e un giorno ne dici un’altra’ Silvia asfaltando Belli #veris… - azzurropuffo : Per me è Silvia Toffanin piena di Alex Belli ?? #GFVIP #Verissimo -