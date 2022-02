Zielinski: “Ho già dimostrato di avere “cazzimma”, ho un messaggio per i tifosi” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piotr Zielinski, centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista polacco ha affrontato tanti temi caldi in casa Napoli, a partire dal match che aspetta gli azzurri contro il Venezia. Zielinski ha parlato anche della sua evoluzione come giocatore rispondendo ad alcune critiche che gli sono state fatte in passato. Piotr Zielinski Napoli Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È la tua migliore stagione? Siamo a metà non lo posso dire. Spero che la mia migliore stagione lo sarà fino alla fine. Spalletti è un maestro, lo dobbiamo seguire fino in fondo. Gennaio positivo? Si tutti lo temevano ma come dico sempre, abbiamo tanti giocatori forti e anche con le assenze, i sostituti hanno dato il loro ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piotr, centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista polacco ha affrontato tanti temi caldi in casa Napoli, a partire dal match che aspetta gli azzurri contro il Venezia.ha parlato anche della sua evoluzione come giocatore rispondendo ad alcune critiche che gli sono state fatte in passato. PiotrNapoli Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È la tua migliore stagione? Siamo a metà non lo posso dire. Spero che la mia migliore stagione lo sarà fino alla fine. Spalletti è un maestro, lo dobbiamo seguire fino in fondo. Gennaio positivo? Si tutti lo temevano ma come dico sempre, abbiamo tanti giocatori forti e anche con le assenze, i sostituti hanno dato il loro ...

