Valencia vs Real Sociedad: pronostico e formazioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo aver conquistato un posto in semifinale della Copa del Rey, il Valencia riprenderà la sua campagna di Liga con una partita in casa contro la Real Sociedad domenica 6 febbraio pomeriggio. I Los Che sono attualmente 10° in classifica, vantando 29 punti da 22 partite, mentre la Real Sociedad è sesta, avendo raccolto 34 punti dalle loro 21 partite di campionato in questo periodo. Il calcio di inizio di Valencia vs Real Sociedad è previsto alle 14. Anteprima della partita Valencia vs Real Sociedad: a che punto sono le due squadre? Valencia Il Valencia ha subito una sconfitta per 3-2 contro l’Atletico Madrid nell’ultima partita di campionato prima della pausa, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo aver conquistato un posto in semifinale della Copa del Rey, ilriprenderà la sua campagna di Liga con una partita in casa contro ladomenica 6 febbraio pomeriggio. I Los Che sono attualmente 10° in classifica, vantando 29 punti da 22 partite, mentre laè sesta, avendo raccolto 34 punti dalle loro 21 partite di campionato in questo periodo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha subito una sconfitta per 3-2 contro l’Atletico Madrid nell’ultima partita di campionato prima della pausa, ...

