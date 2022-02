Uomini e Donne: ecco le anticipazioni di oggi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ultimo appuntamento settimanale per il talk show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di oggi, in onda su Canale 5 alle 14.50. Per quanto riguarda il trono classico, Eleonora De Fazio, stando alle indiscrezioni, sarebbe a rischio eliminazione. La corteggiatrice di Luca Salatino è infatti stata “segnalata” alla redazione: la ragione sarebbe un presunto fidanzato al di fuori dello studio, prima di entrare a far parte della trasmissione. Secondo alcuni, lei sarebbe ancora impegnata sentimentalmente. Altro fattore da aggiungere ai vari dubbi del tronista, già poco convinto della loro frequentazione. Chissà se oggi la ragazza dovrà abbandonare la poltrona rossa. oggi potrebbero inoltre essere ospitate due coppie appena uscite da ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ultimo appuntamento settimanale per il talk show, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo tutte ledella puntata di, in onda su Canale 5 alle 14.50. Per quanto riguarda il trono classico, Eleonora De Fazio, stando alle indiscrezioni, sarebbe a rischio eliminazione. La corteggiatrice di Luca Salatino è infatti stata “segnalata” alla redazione: la ragione sarebbe un presunto fidanzato al di fuori dello studio, prima di entrare a far parte della trasmissione. Secondo alcuni, lei sarebbe ancora impegnata sentimentalmente. Altro fattore da aggiungere ai vari dubbi del tronista, già poco convinto della loro frequentazione. Chissà sela ragazza dovrà abbandonare la poltrona rossa.potrebbero inoltre essere ospitate due coppie appena uscite da ...

