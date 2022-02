Tudor | «Prima volta a Torino da avversario | Vlahovic gran colpo»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Verona Igorpresenta Juve Verona in conferenza stampa. Ecco le parole dell’ex Juventus.– «È un bel giocatore, uno dei più forti in quel ruolo. Hanno fatto un acquisto importante. Lui è forte, ma si gioca sempre in undici. La Juve ha molti campioni che possono risolvere la partita in ogni momento. Sarà una gara bella da affrontare». RITORNO A– «Sarà lada allenatore. Ho passato molti anni lì, ci sarà il 50% di pubblico dopo i 5.000 delle ultime partite, quindi sarà ancora più bello. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile, con tanta voglia di fare bene: andiamo a fare il nostro calcio, stiamo bene, siamo in un buon momento». JUVE – «Sono arrivato molto giovane e mi hanno cresciuto, ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "volta a Torino da avversario, Vlahovic gran colpo". Le dichiarazioni del tecnico del Verona Igorpresenta Juve Verona in conferenza stampa. Ecco le parole dell'ex Juventus. ...Commenta per primo Igor, allenatore dell' Hellas Verona , parla in conferenza in vista della partita con la Juventus ... Come ho dettosono contento: c'è Retsos, c'è Sutalo, a me Coppola ...Igor Tudor presenta Juve Verona in conferenza stampa ... RITORNO A TORINO – «Sarà la prima volta da allenatore avversario. Ho passato molti anni lì, ci sarà il 50% di pubblico dopo i 5.000 delle ...Igor Tudor, tecnico gialloblù durante la consueta conferenza stampa pre-match ha dichiarato nei confronti della sua ex squadra: “Sarà la prima volta che andrò là da allenatore avversario. Sono ...