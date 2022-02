Traffico Roma del 04-02-2022 ore 10:00 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è cominciato alle 8:30 lo sciopero del trasporto pubblico locale terminerà alle 12:30 disagi a seconda dell’ adesione alla protesta dei lavoratori di ATAC Roma TPL e Cotral al momento è regolare il servizio delle linee metro A e B B1 chiusa invece la metro C regolari le Ferrovie Roma-lido e Roma-viterbo possibili riduzioni di corse e sospensioni di linee del servizio bus e dei tram difficile la situazione poi in tangenziale verso il Trionfale dove a causa di urgenti accaduto all’altezza di Campi Sportivi ci sono incolonnamenti a partire dallo svincolo della 24 si sono formate delle code anche in direzione opposta verso il San Giovanni tra Tor di Quinto e Campi Sportivi lunghe code poi sono segnate sul tratto della Cassia che va dal raccordo a via di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è cominciato alle 8:30 lo sciopero del trasporto pubblico locale terminerà alle 12:30 disagi a seconda dell’ adesione alla protesta dei lavoratori di ATACTPL e Cotral al momento è regolare il servizio delle linee metro A e B B1 chiusa invece la metro C regolari le Ferrovie-lido e-viterbo possibili riduzioni di corse e sospensioni di linee del servizio bus e dei tram difficile la situazione poi in tangenziale verso il Trionfale dove a causa di urgenti accaduto all’altezza di Campi Sportivi ci sono incolonnamenti a partire dallo svincolo della 24 si sono formate delle code anche in direzione opposta verso il San Giovanni tra Tor di Quinto e Campi Sportivi lunghe code poi sono segnate sul tratto della Cassia che va dal raccordo a via di ...

Advertising

TGEUR24 : RT @romaatac1: #Roma #RomaNord #atac ??Traffico fortemente rallentato in via #Cassia tratto via della Giustiniana<=>Osp. Fatebenefratelli, r… - romaatac1 : #Roma #RomaNord #atac ??Traffico fortemente rallentato in via #Cassia tratto via della Giustiniana<=>Osp. Fatebenefr… - romaatac1 : #Roma #RomaNord #atac ??Incidente e traffico fortemente rallentato in via del Foro Italico tratti via Salaria->Ponte… - astralmobilita : ??? #TangenzialeEst #ViaDelForoItalico #Roma #incidente rimosso, traffico regolare @WazeLazio @Emergenza24… - zazoomblog : Traffico Roma del 04-02-2022 ore 09:30 - #Traffico #04-02-2022 #09:30 -