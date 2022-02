Studenti in piazza, Orlando: “Buona notizia, nostro dovere ascoltarli” (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Il fatto che gli Studenti siano in piazza è comunque una notizia positiva e lo dico con convinzione. Si riappropriano di temi che riguardano soprattutto loro: il fatto che i giovani vadano, in piazza, protestino, lo considero un fatto positivo per la democrazia, come peraltro mi pare abbia detto ieri il presidente della Repubblica. Ascoltare la loro voce è un nostro dovere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Il fatto che glisiano inè comunque unapositiva e lo dico con convinzione. Si riappropriano di temi che riguardano soprattutto loro: il fatto che i giovani vadano, in, protestino, lo considero un fatto positivo per la democrazia, come peraltro mi pare abbia detto ieri il presidente della Repubblica. Ascoltare la loro voce è un". L'articolo .

Advertising

stanzaselvaggia : 3000 persone. Oggi a Torino studenti, sindacati e cittadini di tutte le età sono scesi in piazza per manifestare d… - fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - ciropellegrino : #Lamorgese non è mai all'altezza del suo ruolo da ministro dell'Interno. C'erano validi candidati. fu la scelta peg… - TgrRaiFVG : Studenti in piazza anche in FVG per protestare contro le decisioni del ministro Bianchi di reintrodurre negli esami… - La7tv : #lariachetira @NFratoianni (Sinistra Italiana): 'La priorità è una di quelle che Mattarella ha indicato, cioè la lo… -