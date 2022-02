Stefano De Martino e il passato che pesa | “Mi vergognerei…”

Leggi su topicnews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il ballerinoDecommenta il suoda modello. Ecco cosa ha detto a riguardo.Deè un ballerino e conduttore televisivo. La sua carriera è iniziata a Amici di Maria De Filippi, dove ha avuto un successo strepitoso vincendo una borsa di studio. Subito dopo ha iniziato il suo percorso da professionista sempre nel mondo della danza.De– Foto presa dal profilo Instagram del ballerinoInizia a lavorare in qualità di conduttore quando gli viene chiesto di condurre Made in sud. Da quel momento in poi ha inizio una sorta di seconda vita per il ballerino. Conduce Stasera tutto è possibile e di recente Bar Stella, un programma in seconda serata su Rai Due. Dal punto di vista sentimentale, la sua vita privata ...