Scuola, stop alla Dad per gli alunni vaccinati. «È la strada giusta» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le nuove regole convincono tutti. Cubelli: «Scelta coerente con il quadro epidemiologico». Presidi e genitori: «Così meno burocrazia». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le nuove regole convincono tutti. Cubelli: «Scelta coerente con il quadro epidemiologico». Presidi e genitori: «Così meno burocrazia».

Advertising

infoitinterno : La Campania è zona gialla fino al 6 febbraio. Scuola, da lunedì stop Dad per i vaccinati. Le regole - AcerboLivio : New Post: Scuola, Regioni: 'Stop didattica a distanza per vaccinati o guariti dal Covid' | Sky TG24 - hyo2tae : @4ihJk stop voglio andare a scuola con te - infoitinterno : La Campania è zona gialla fino al 6 febbraio. Scuola, da lunedì stop Dad per i vaccinati. Le regole - thevolleynews : 'Con lo Sport stop al #Bullismo': al via il concorso per gli studenti - -