SanremoSol e Novella 2000 premiano Stefano Coletta e Vincenzo Mollica (VIDEO) (Di venerdì 4 febbraio 2022) I premiati al SanremoSol e Novella 2000 Grande successo per il recente galà SanremoSol e Novella 2000, tenutosi la notte scorsa al Victory Morgana Bay, uno dei locali storici della riviera ligure. Durante la serata, che ha visto premiate le personalità più rappresentative del Festival di Sanremo, si sono susseguiti sul palco artisti e VIP L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 4 febbraio 2022) I premiati alGrande successo per il recente galà, tenutosi la notte scorsa al Victory Morgana Bay, uno dei locali storici della riviera ligure. Durante la serata, che ha visto premiate le personalità più rappresentative del Festival di Sanremo, si sono susseguiti sul palco artisti e VIP L'articolo proviene da

Advertising

riviera24 : Tanti vip al Gran Galà SanremoSol & Novella 2000 - Riviera24 - radiolasernews : APPLAUSI A SCENA APERTA PER IL GRAN GALA' DI SANREMOSOL E NOVELLA 2000 - SassiLive : APPLAUSI A SCENA APERTA PER IL GRAN GALÀ DI SANREMOSOL E NOVELLA 2000: REPORT E FOTO - AntonioVandoni : Grazie a @Novella_2000 e SanremoSol per il premio alla carriera. #Sanremo2022 @RadioItalia - Novella_2000 : SanremoSol tra musica e cultura: la grande mostra nella settimana del festival -