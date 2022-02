Roma-Genoa | streaming gratis e diretta tv DAZN o SKY? Dove vedere Serie A

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Olimpico”, ladi Josè Mourinho ospiterà ildi Alexander Blessin, il match è valido per la 24.a giornata del campionato diA...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Convocatiper la: prima chiamata per 4 rossoblu. I giocatori a disposizione del tecnico Blessin Alexander Blessin ha diramato l'elenco dei convocati delper la partita in programma domani a ...Convocati 24 giocatori dal nuovo tecnico del, Alexander Blessin , per la sfida di domani all'Olimpico contro la. L'elenco completo dei giocatori: Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hefti,...Alla vigilia del match dell'Olimpico i rossoblu hanno comunicato la lista dei convocati. Il neo allenatore genoano Blessin dovrà fare a meno di Rovella e Criscito infortunati e anche di Cambiaso, ...