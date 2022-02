Radja Nainggolan: “Chi beve e fuma, non fa niente di male. Zaniolo forte ma non sposta” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Se uno fa tardi, beve e fuma una sigaretta per me non fa nulla di male. Non mi sono mai preoccupato del giudizio della gente. Ci sono calciatori che bevono più di me, ma lo fanno a casa e nessuno li vede. Esclusione dalla Nazionale? Ci sono grandi giocatori nel Belgio, ma la mentalità è diversa. Il giudizio dei moralisti mi ha danneggiato perchè si fidano di tutto ciò che gli viene detto senza conoscere la persona. Dopo l’ultima esclusione ho detto basta”. Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan in un’intervista a Repubblica. Sull’esperienza all’Inter: “Non è partita bene dall’inizio: appena arrivato ero felice, ma la delusione di aver lasciato la Roma era più forte. Dopo il rigore sbagliato contro la Lazio in Coppa Italia hanno iniziato a fischiarmi e ho perso fiducia. Se le ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Se uno fa tardi,una sigaretta per me non fa nulla di. Non mi sono mai preoccupato del giudizio della gente. Ci sono calciatori che bevono più di me, ma lo fanno a casa e nessuno li vede. Esclusione dalla Nazionale? Ci sono grandi giocatori nel Belgio, ma la mentalità è diversa. Il giudizio dei moralisti mi ha danneggiato perchè si fidano di tutto ciò che gli viene detto senza conoscere la persona. Dopo l’ultima esclusione ho detto basta”. Queste le dichiarazioni diin un’intervista a Repubblica. Sull’esperienza all’Inter: “Non è partita bene dall’inizio: appena arrivato ero felice, ma la delusione di aver lasciato la Roma era più. Dopo il rigore sbagliato contro la Lazio in Coppa Italia hanno iniziato a fischiarmi e ho perso fiducia. Se le ...

Advertising

sportface2016 : #Nainggolan spiega: 'Chi beve e fuma non fa niente di male. #Zaniolo? Forte ma non fa la differenza contro le grand… - siamo_la_Roma : ?? Torna a parlare Radja #Nainggolan ?? Il belga torna sul suo passato giallorosso ?? Il rimpianto di non aver vinto… - g_iallorossi : Parla Radja #Nainggolan: “#Zaniolo grandissimo giocatore, ma anche lui non ha fatto la differenza contro le grandi… - ILOVEPACALCIO : Radja Nainggolan: «Tutti bravi a giudicarmi ma cosa facevo di male?» - Ilovepalermocalcio - sportal_it : Radja Nainggolan si sfoga e ne ha per tutti -