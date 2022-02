Piero Pelù elogia Drusilla Foer: “Non ti conoscevo ma da oggi hai un ascoltatore in più” (Di venerdì 4 febbraio 2022) FIRENZE – “«Facciamo che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni». Drusilla, non ti conoscevo ma da oggi hai un ascoltatore in più”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, il cantante dei Litfiba Piero Pelù (foto) esalta Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) FIRENZE – “«Facciamo che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni»., non tima dahai unin più”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, il cantante dei Litfiba(foto) esalta, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Piero Pelù elogia Drusilla Foer: 'Non ti conoscevo ma da oggi hai un ascoltatore in più' - Valependragon : Non so come spiegarvelo ma Piero Pelù è un villain della Melevisione - vintagedinocore : se pensate che bravi e sangiovanni siano una civil war divertente per il fantasanremo è solo perché zucchero e pier… - iamgiolia : @aleferaz Loro e Piero Pelù - sVal1590 : @goldrake____ Ok, pronta a ricevere le peggio critiche... Non mi piace Battisti. La voce proprio... Gusti personali… -