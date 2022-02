Parla il fratello di Alex Belli: “Mio padre non approva certe cose” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul settimanale Nuovo la copertina dedicata all’attore: “Alex Belli, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa” Questa settimana su Nuovo si Parla di Alex Belli e del triangolo amoroso Alex-Delia-Soleil. Ancora una volta l’amore libero fa discutere e questa volta a Parlare è il fratello dell’attore. Il giornale diretto da Riccardo Signoretti riferisce come l’attore “sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa”, dedicandogli la copertina dove si legge: “Alex Belli, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa”. Un giornalista ha chiesto al padre dell’attore di commentare su questa filosofia di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul settimanale Nuovo la copertina dedicata all’attore: “, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa” Questa settimana su Nuovo sidie del triangolo amoroso-Delia-Soleil. Ancora una volta l’amore libero fa discutere e questa volta are è ildell’attore. Il giornale diretto da Riccardo Signoretti riferisce come l’attore “sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa”, dedicandogli la copertina dove si legge: “, il ‘diavolo’ del GF Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa”. Un giornalista ha chiesto aldell’attore di commentare su questa filosofia di ...

