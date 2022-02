“Ovunque Sarai” di Irama: una ballata in musica dedicata a una persona scomparsa (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Dove ogni anima ha un colore e ogni lacrima ha il tuo nome”. La perdita di una persona che si ama è sempre qualcosa di difficile da raccontare: il dolore che ti esplode dento al cuore, che ti strazia dentro, che è quasi impossibile trasmettere al di fuori. È quel dolore che racconta magistralmente Irama al Festival di Sanremo con Ovunque Sarai. Una ballad romantica e intensa che racconta un momento intimo del cantautore 26enne, che riesce a mettere in musica la dolcezza del ricordo con la forza dell’emozione con cui, guardando in alto, grida quella dedica verso una persona che non c’è più. “Se tornerai qui, se mai, lo sai che / Io ti aspetterò”: una poesia in musica in cui l’artista, con una vocalità straordinaria nonostante l’emotività, profonda, presente, trascina ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Dove ogni anima ha un colore e ogni lacrima ha il tuo nome”. La perdita di unache si ama è sempre qualcosa di difficile da raccontare: il dolore che ti esplode dento al cuore, che ti strazia dentro, che è quasi impossibile trasmettere al di fuori. È quel dolore che racconta magistralmenteal Festival di Sanremo con. Una ballad romantica e intensa che racconta un momento intimo del cantautore 26enne, che riesce a mettere inla dolcezza del ricordo con la forza dell’emozione con cui, guardando in alto, grida quella dedica verso unache non c’è più. “Se tornerai qui, se mai, lo sai che / Io ti aspetterò”: una poesia inin cui l’artista, con una vocalità straordinaria nonostante l’emotività, profonda, presente, trascina ...

