“No, non voglio farlo”. GF Vip, risveglio con tentazione tra Barù e Jessica. E lui fa infuriare il pubblico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra le tante dinamiche dell’attuale edizione del ‘GF Vip’ ce n’è una in particolare che sta creando molto interesse. Infatti, i concorrenti Jessica Selassié e Barù non hanno ancora fatto comprendere definitivamente cosa vogliano realmente, visto che ci sono stati momenti di avvicinamento e attimi invece in cui sembrava che la loro conoscenza non potesse mai decollare. E nelle scorse ore si è verificato un nuovo episodio, che potrebbe davvero essere una prova inconfutabile del loro rapporto. A proposito di Barù, ha fatto molto discutere una sua frase proferita davanti agli altri coinquilini. Secondo quanto ha riferito, non avrebbe mai fatto il provino prima di entrare al ‘GF Vip’: “Ma quale provino? Io non ho fatto nessun provino, che dovevano farmi anche il provino. Non ce n’era proprio bisogno”. La Caldonazzo è dunque rimasta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra le tante dinamiche dell’attuale edizione del ‘GF Vip’ ce n’è una in particolare che sta creando molto interesse. Infatti, i concorrentiSelassié enon hanno ancora fatto comprendere definitivamente cosa vogliano realmente, visto che ci sono stati momenti di avvicinamento e attimi invece in cui sembrava che la loro conoscenza non potesse mai decollare. E nelle scorse ore si è verificato un nuovo episodio, che potrebbe davvero essere una prova inconfutabile del loro rapporto. A proposito di, ha fatto molto discutere una sua frase proferita davanti agli altri coinquilini. Secondo quanto ha riferito, non avrebbe mai fatto il provino prima di entrare al ‘GF Vip’: “Ma quale provino? Io non ho fatto nessun provino, che dovevano farmi anche il provino. Non ce n’era proprio bisogno”. La Caldonazzo è dunque rimasta ...

