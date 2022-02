Napoli | dalla Spagna azzardano | Morata in azzurro a far coppia con Osimhen

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Clamorosa e molto fantasiosa la notizia rilanciata nelle ultime ore da Fichajes. Secondo il media iberico infatti, ilsi sarebbe interessato ad Alvaroper il prossimo anno. Attuale centravanti della Juventus, la prossima stagione l’attaccante spagnolo dovrebbe tornare all’Atletico Madrid, club detentrice del suo cartellino. Secondo quanto riportato dal media spagnolo però, non L'articolo

Advertising

SkyTG24 : Uno scavo avviato nel Parco Archeologico di #Paestum #Velia ha riportato alla luce armi ed elmi con tutta probabili… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #30gennaio 1710; nasce #RaimondodiSangro, Principe di Sansevero, Gran Maestro della #Massoneria, figur… - HeinzRudolf155 : RT @RadioGenova: Napoli, tutti terrorizzati dalla variante Omicron. - BeviSalva : @MariannaFacciol Solo fino a 30 anni fa i più grandi artisti si misuravano con la canzone napoletana, non eri grand… - fottitiseleggi : @maxgallico @veniovanni @DiegoDeLucaTwit parlatemi del @realmadrid vi prego parlatemi del grande @MrAncelotti e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dalla

...anche sui collegamenti extraurbani gestitisocietà regionale Cotral. Saranno garantite tutte le corse fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12:31. Sciopero dei mezzi a: ...Nello specifico, una scuola dell'infanzia , progettata nel 2002 dal Comune di, all'epoca a ... E invece a pochi giornichiusura dei bandi del Pnrr per l'edilizia scolastica ci troviamo a ...Bus precipitato: sarà ascoltato il meccanico della manutenzione. Interrogatorio fissato a marzo dalla Corte di Appello di Napoli. Potrebbe anche aprire nuovi scenari l'interrogatorio del meccanico che ...Vedi Osimhen e Lozano tornati da Nigeria e Messico (guariti dal covid, come ora Koulibaly) e in campo senza quarantene particolari. Al Napoli su questo sono tranquilli".