Mourinho: «Zaniolo resta fino al 2024. Pellegrini non è convocato»

Le dichiarazioni del tecnico della Roma José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa: «Pellegrini non sarà convocato, non è ancora pronto. Il Genoa è una squadra difficile. Hanno cambiato allenatore e tanti giocatori, è difficile capire se la partita con l'Udinese serve come base o no. Tutti questi giocatori sono pronti a giocare da titiolari, è molto difficile da capire. C'è una cosa più importante per noi, a prescindere da loro, cioè che giochiamo in casa, con il ritorno dei tifosi. Veniamo da due vittorie di fila in campionato, dobbiamo centrare la terza e fare 9 punti su 9». MERCATO E Zaniolo – «Le parole del direttore sono assolutamente normali. È difficile per un direttore sportivo onesto, sincero, che non vende fumo poter dire che un giocatore sarà qui al 100% la prossima ...

