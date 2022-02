(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Credo di aver realizzato il titolo molto più adesso di quando ho vinto a Misano. Sono determinato a lavorare per il 2022, ovviamente l’ultimo anno mi porta molte motivazioni. È stata una pausa invernale diversa con tanti eventi, ma per me è stato bello perché ho potuto celebrare il titolo con squadra, famiglia e amici. Ma non ho mai smesso di allenarmi per più di tre giorni, la motivazione è quella di”. Queste le parole di Fabio, campione del mondo in carica di, nella presentazione del teamper la nuova stagione. “Il titolo nel 2021 mi aiuta ad avere fiducia, sono super pronto e non vedo l’ora di iniziare – prosegue il centauro francese, che spende parole d’elogio per la sua squadra – La considero una famiglia, passo molto più tempo con loro che con i miei genitori. L’atmosfera è ...

Advertising

y6hWtS0jmy9NCj1 : RT @gponedotcom: A Sepang sono stati tolti i veli dalle moto di Iwata: nessuna sorpresa per le livree ma i piloti sperano di trovare qualch… - Motorsport_IT : #MotoGP | La #Yamaha ha svelato questa mattina le forme della M1 2022 che sarà affidata al campione del mondo in ca… - LiveGPit : #MotoGP Yamaha svela le M1 di Quartararo e Morbidelli ? @AggioValentino - sportface2016 : #MotoGp, #Yamaha riparte con #Morbidelli al fianco di #Quartararo: 'Voglio ripetermi' - QuotidianoMotor : Tutte le immagini delle M1 del Team Yamaha MotoGP 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Yamaha

Laha presentato la moto affidata a Quartararo e Morbidelli per il Mondiale2022. I colori dominanti nella nuova livrea sono ancora il blu e il nero. El Diablo rinuncia al numero 1 da ...... "La stagione 2021 è stata straordinaria, abbiamo vinto inma anche in tanti altri campionati come in Superbike e in Motoamerica. Il titolo iridato è tornato indopo la vittoria nel ...E' stata presentata la nuova Yamaha M1 2022, la moto di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo per il Mondiale MotoGP. Il pilota romano non vede l'ora di scendere in pista dopo essersi allenato "tanto ...Le premesse per il 2022 della Yamaha, in attesa delle prime risposte in pista ... il nostro 60° anniversario nelle corse e abbiamo vinto in tutto il mondo ma soprattutto il titolo di MotoGP, a sei ...