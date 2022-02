Monica Vitti, omaggio in camera ardente tra mimose, foto e video (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mazzi di mimose e rose gialle, il suo colore preferito, e alle spalle del feretro lo stendardo della squadra del cuore, la SS Lazio. Dalle 10 di questa mattina, quando è stata aperta la camera ardente, il flusso di persone alla Sala della Protomoteca in Campidoglio per dare un ultimo saluto a Monica Vitti non si è interrotto. Arrivano con piccoli mazzi di fiori, in gruppi o alla spicciolata, donne e uomini di ogni età per rendere omaggio all'attrice che con i suoi tanti volti ha accompagnato la vita di tantissimi italiani. Tra i primi ad arrivare, oltre al sindaco Gualtieri che ha accolto il feretro in Campidoglio, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha omaggiato l'artista con una corona di fiori deposta accanto a quella del Comune.“Oggi è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Mazzi die rose gialle, il suo colore preferito, e alle spalle del feretro lo stendardo della squadra del cuore, la SS Lazio. Dalle 10 di questa mattina, quando è stata aperta la, il flusso di persone alla Sala della Protomoteca in Campidoglio per dare un ultimo saluto anon si è interrotto. Arrivano con piccoli mazzi di fiori, in gruppi o alla spicciolata, donne e uomini di ogni età per rendereall'attrice che con i suoi tanti volti ha accompagnato la vita di tantissimi italiani. Tra i primi ad arrivare, oltre al sindaco Gualtieri che ha accolto il feretro in Campidoglio, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha omaggiato l'artista con una corona di fiori deposta accanto a quella del Comune.“Oggi è un ...

