Maurizio Stecca, l'ex campione olimpico di boxe è guarito dal Covid: "Merito del vaccino, senza probabilmente non mi sarei risvegliato"

Il campione olimpico di pugilato Maurizio Stecca è guarito dal Covid. Il virus non c'è più, ma su Stecca pesano gli effetti a lungo termine della malattia: "Mi ha scombinato i polmoni, il cuore, il sistema immunitario, addirittura la tiroide. Non riesco più a fare le scale velocemente". Il 1°febbraio Stecca ha dato su Facebook la notizia di essere guarito e di aver lasciato l'ospedale dove era ricoverato: "Dopo 50 giorni di ospedale, clinica riabilitativa e lutto familiare torno a casa. Mi porto con me una esperienza di vita che ti fa capire, oggi ci sei domani… Grazie di cuore a tutti", aveva scritto. Le condizioni sanitarie dell'ex pugile si sono rapidamente aggravate a metà dicembre, quando si è ammalato di ...

