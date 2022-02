Lorenzo Amoruso da Mattino 5 contro la Ricciarelli | “Manila l’ha servita per 5 mesi”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra gli ospiti della puntata diCinque in onda oggi su Canale 5 anche, per lo spazio dedicato al Grande Fratello VIP 6. Dopo le pesanti accuse che il compagno diNazzaro ha lanciato sui socialKatia, definita una donna senza cuore e arida, era facile immaginare che sarebbe stato chiamato a commentare la sue parole anche in tv. Lo ha fatto quindi nella puntata di5 News di oggi. Il compagno di, indignato per quello che è successo nelle ultime ore, ha spiegato perchè non gli è piaciuto quello che Katia sta facendo. E non si riferisce solo alla votazione fatta e alla preferenza data a Davide ma all’atteggiamento che negli ultimi giorni la cantante sta avendo nei confronti di ...

