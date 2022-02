LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: partenza spostata di un’ora per il vento (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.24 Buongiorno amici di OA Sport. La partenza della seconda Prova della Discesa maschile è stata spostata di un’ora, dalle 4.00 alle 5.00, a causa del forte vento. Vedremo se si riuscirà a disputare. Gli italiani in gara il 4 febbraio – A che ora parte Dominik Paris? – La startlist della Prova Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Prova cronometrata della Discesa libera maschile, valevole per lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dominik Paris deve necessariamente salire di colpi già da questa Prova: ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.24 Buongiorno amici di OA Sport. Ladella secondadellamaschile è statadi, dalle 4.00 alle 5.00, a causa del forte. Vedremo se si riuscirà a disputare. Gli italiani in gara il 4 febbraio – A che ora parte Dominik Paris? – La startlist dellaBuonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella secondacronometrata dellalibera maschile, valevole per lo scialle Olimpiadi Invernali di. Dominik Paris deve necessariamente salire di colpi già da questa: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Paris deve provare a salire di colpi - #alpino… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 4 febbraio in DIRETTA: il curling entra nel vivo attesa per pattinaggio artis… - MastercardIT : Positive le prospettive per il settore del turismo sportivo europeo di stagione: lo sci si conferma lo sport che gu… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova discesa Olimpiadi Pechino in DIRETTA: risultati e classifica. 3° Innerhofer. “La pista… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova discesa Olimpiadi Pechino in DIRETTA: risultati e classifica. 3° Innerhofer 2° uno spag… -