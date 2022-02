Lewandowski: «Haaland? Forte, ma non significa che diventerà una stella» (Di sabato 5 febbraio 2022) L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski ha parlato così di Erling Haaland, giovane stella in forza al Borussia Dortmund Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, nella sua intervista a Pilka Nozna ha avuto modo di parlare così anche di Erling Haaland. DICHIARAZIONI – «È un calciatore diverso da me. Haaland è Forte, rapido, fisico. Il fatto che abbia un grande potenziale non significa però che diventerà una stella per molti anni a venire. Non mi piace paragonare un calciatore di 33 anni con uno di 21. Haaland è un grande giocatore ed è un piacere vederlo giocare, ma ognuno ha il suo percorso di crescita» . L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’attaccante del Bayern Monacoha parlato così di Erling, giovanein forza al Borussia Dortmund Robert, attaccante del Bayern Monaco, nella sua intervista a Pilka Nozna ha avuto modo di parlare così anche di Erling. DICHIARAZIONI – «È un calciatore diverso da me., rapido, fisico. Il fatto che abbia un grande potenziale nonperò cheunaper molti anni a venire. Non mi piace paragonare un calciatore di 33 anni con uno di 21.è un grande giocatore ed è un piacere vederlo giocare, ma ognuno ha il suo percorso di crescita» . L'articolo proviene da Calcio News 24.

