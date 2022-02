Lazio, Romulo rivela: «Voglio tornare, magari come allenatore…» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ex biancoceleste Romulo ha svelato la sua voglia di tornare alla Lazio Romulo, che in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio, in una intervista a RomaToday ha rivelato di voler tornare in biancoceleste. RITORNO – «Il mondo nasce a Roma e il mio obiettivo è tornare alla Lazio. Da calciatore o allenatore? (Ride, ndr). Fisicamente sono pronto, ma se da calciatore non sarà possibile mi piacerebbe tornare da allenatore, magari iniziando dalla Primavera per poi passare alla prima squadra». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ex biancocelesteha svelato la sua voglia dialla, che in carriera ha vestito anche la maglia della, in una intervista a RomaToday hato di volerin biancoceleste. RITORNO – «Il mondo nasce a Roma e il mio obiettivo èalla. Da calciatore o allenatore? (Ride, ndr). Fisicamente sono pronto, ma se da calciatore non sarà possibile mi piacerebbeda allenatore,iniziando dalla Primavera per poi passare alla prima squadra». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

IoNascoQui : Romulo: “Tornare alla Lazio è un mio obiettivo. Se da calciatore non sarà possibile mi piacerebbe tornare da allena… - LazioChannel : LAZIO Romulo si propone: 'Voglio tornare, è il mio obiettivo' #Lazio #Romulo #ultime-notizie - LALAZIOMIA : Romulo: “La Lazio mi è rimasta nel cuore, tornare è un mio obiettivo” - Roma Today - laziopress : Romulo: “La Lazio mi è rimasta nel cuore, tornare è un mio obiettivo. Ricordo più bello? Non è stata la finale di C… - LALAZIOMIA : Romulo: “La Lazio mi è rimasta nel cuore, tornare è un mio obiettivo. Ricordo più bello? Non è stata la finale di C… -