Juve Verona, Allegri studia le sue mosse: la decisione su Vlahovic (Di venerdì 4 febbraio 2022) Juve Verona: Allegri pensa alle mosse da adottare in vista della sfida di domenica sera. Ecco la decisione sul neo arrivo Vlahovic La Juve torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo fa davanti ai propri tifosi, all’Allianz Stadium. Avversario il Verona di Igor Tudor, che all’andata ha battuto i bianconeri al Bentegodi. La novità in attacco dovrebbe essere Dusan Vlahovic dal primo minuto. Il nuovo acquisto guiderebbe il tridente bianconero, con Morata e Cuadrado a completare il reparto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022)pensa alleda adottare in vista della sfida di domenica sera. Ecco lasul neo arrivoLatorna in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo fa davanti ai propri tifosi, all’Allianz Stadium. Avversario ildi Igor Tudor, che all’andata ha battuto i bianconeri al Bentegodi. La novità in attacco dovrebbe essere Dusandal primo minuto. Il nuovo acquisto guiderebbe il tridente bianconero, con Morata e Cuadrado a completare il reparto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Dybala sì o no, i nazionali, gli esordienti: le scelte e i dubbi di Allegri verso Verona - CalcioNews24 : #Juve, le mosse di #Allegri per la gara contro il #Verona ?? - gilnar76 : Ultimissime Juve: novità in attacco contro il Verona, l’annuncio su Zaniolo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Bonucci ritrova la Juve: la carica del difensore verso il Verona – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - infoitsport : Juve, buone notizie per Allegri: Bonucci torna in gruppo, verso la convocazione contro il Verona -