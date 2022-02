Jacobs torna in gara: a Berlino per correre sui 60 metri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell Jacobs torna a correre. L’azzurro, due volte medaglia d’oro a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100, parteciperà nella giornata di oggi – venerdì 4 febbraio – all’Istaf Indoor di Berlino sulla distanza dei 60 metri. Affronterà, tra gli altri, il francese Jimmy Vicaut che dall’italiano ha perso il record europeo dei L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell. L’azzurro, due volte medaglia d’oro a Tokyo 2020 nei 100e nella staffetta 4×100, parteciperà nella giornata di oggi – venerdì 4 febbraio – all’Istaf Indoor disulla distanza dei 60. Affronterà, tra gli altri, il francese Jimmy Vicaut che dall’italiano ha perso il record europeo dei L'articolo

