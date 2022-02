Jacobs torna e vince: «Sono lo stesso di sempre, mi esalto e me la faccio sotto prima della gara» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi Tokyo, è rientrato dopo poco più di sei mesi e ha vinto subito. 6 e 51 sui 60 metri abbastanza agevolmente. Lo scorso anno qui era arrivato secondo. Ai microfoni di Raisport ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Non male, Sono abbastanza contento, mi dispiace non aver trovato buone sensazioni in batteria, ma era la prima gara, l’obiettivo era avvicinare il più possibile il 6 e 50, mi pare che ci siamo. prima della batteria un po’ di tensione c’è stata, lo speaker non la finiva più di presentarmi. Proverò a onorare il titolo di campione olimpico in ogni competizione. Adesso posso solo migliorare. Non mi accontento mai, lavoro su ogni minimo di dettaglio. L’anno scorso la prima gara l’ho corsa in 6 e 56. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell, medaglia d’oro alle Olimpiadi Tokyo, è rientrato dopo poco più di sei mesi e ha vinto subito. 6 e 51 sui 60 metri abbastanza agevolmente. Lo scorso anno qui era arrivato secondo. Ai microfoni di Raisport ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Non male,abbastanza contento, mi dispiace non aver trovato buone sensazioni in batteria, ma era la, l’obiettivo era avvicinare il più possibile il 6 e 50, mi pare che ci siamo.batteria un po’ di tensione c’è stata, lo speaker non la finiva più di presentarmi. Proverò a onorare il titolo di campione olimpico in ogni competizione. Adesso posso solo migliorare. Non mi accontento mai, lavoro su ogni minimo di dettaglio. L’anno scorso lal’ho corsa in 6 e 56. ...

