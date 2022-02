Jacobs torna dopo 6 mesi e vince, trionfa nei 60 metri di Berlino (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Marcell Jacobs torna in pista a 6 mesi dall’oro olimpico nei 100 metri e vola nei 60 metri a Berlino. Il campione olimpico di Tokyo 2020 trionfa all’Istaf Indoor, nella capitale tedesca, con il crono di 6”51, a soli quattro centesimi dal record italiano dello scorso anno. In finale si vede il vero Jacobs, dopo una batteria da 6”57 in cui lo sprinter delle Fiamme Oro non era riuscito a risultare totalmente fluido, pagando anche un pizzico di tensione per il rientro in gara dopo sei mesi dai successi giappomeso. In finale Jacobs cambia marcia, è reattivo in uscita dai blocchi, fila via decisamente più decontratto e firma un risultato di valore assoluto, la seconda ... Leggi su funweek (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Marcellin pista a 6dall’oro olimpico nei 100e vola nei 60. Il campione olimpico di Tokyo 2020all’Istaf Indoor, nella capitale tedesca, con il crono di 6”51, a soli quattro centesimi dal record italiano dello scorso anno. In finale si vede il verouna batteria da 6”57 in cui lo sprinter delle Fiamme Oro non era riuscito a risultare totalmente fluido, pagando anche un pizzico di tensione per il rientro in garaseidai successi giappomeso. In finalecambia marcia, è reattivo in uscita dai blocchi, fila via decisamente più decontratto e firma un risultato di valore assoluto, la seconda ...

