Intesa Sanpaolo | Tronchetti “Si distingue per qualità dei risultati”

MILANO (ITALPRESS) – "Intesa Sanpaolo si distingue nel panorama bancario internazionale per la qualità dei risultati. Riuscire negli ultimi otto anni a mantenere sempre i propri impegni è qualcosa di unico sui mercati grazie a una solida e chiara storia industriale. La fiducia e la reputazione di Carlo Messina e della sua squadra hanno creato valore nel lungo termine. Per questo rappresentano una guida per le aziende italiane impegnate, con investimenti in tecnologia e in attività innovative, nella trasformazione e nella crescita internazionale". Così il vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. "Allo stesso tempo la banca rappresenta un punto di riferimento per attrarre importanti investitori internazionali nel nostro Paese e per sostenerne il rilancio.

