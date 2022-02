Innovazione consegne a domicilio | la pizza te la porta il robot

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli Stati Uniti, più precisamente a Houston, nasce un nuovo modo di consegnare le pizze a casa. Domino’ssperimenta un servizio ain cui laica prende il sopravvento sugli umani. – curiosauro.itLaconsegnata dalDomino’ssceglie un nuovo modo di fare delivery, utilizzando carrelliizzati che circolano su strada senza conducente. Ecco il video che mostra come questo servizio viene offerto: https://www.youtube.com/watch?time continue=13&v=KbqhRszWF2k&feature=emb logo Questi veicoli si chiamano R2 e sono stati progettati proprio per potersi muovere senza conducente. Sono elettrici, e l’azienda Domino ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per avviare i test su strada. Sono in grado di consegnare pizze a ...

