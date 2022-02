Il monologo di Drusilla sulla diversità: “Le convinzioni non devono essere delle convenzioni” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si pensava che la presenza di Drusilla, sul palco dell’Ariston avrebbe generato polemiche e sarebbe stata divisiva. E invece, la co-conduttrice della terza serata del Festival, è piaciuta a tutti per sagacia, ironia, intelligenza. Ha usato le parole giuste al momento giusto, è stata simpatica, e impeccabile. E’ stata Drusilla. Oggi leggiamo che qualcuno si aspettava ancora di più ma ricordiamo sempre, che tutto dipende anche da quello che vieni chiamata a fare. Se ti chiedono, come nel caso di Roberto Saviano, un monologo di quel tipo tu lo fai. Se ti dicono che hai a disposizione una battuta tra una canzone e l’altra allora ti adegui. La Foer comunque, il suo spazio se l’è preso, convincendo decisamente di più delle prime due donne che sono state al fianco di Amadeus nelle prime serate del Festival. Ed è piaciuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si pensava che la presenza di, sul palco dell’Ariston avrebbe generato polemiche e sarebbe stata divisiva. E invece, la co-conduttrice della terza serata del Festival, è piaciuta a tutti per sagacia, ironia, intelligenza. Ha usato le parole giuste al momento giusto, è stata simpatica, e impeccabile. E’ stata. Oggi leggiamo che qualcuno si aspettava ancora di più ma ricordiamo sempre, che tutto dipende anche da quello che vieni chiamata a fare. Se ti chiedono, come nel caso di Roberto Saviano, undi quel tipo tu lo fai. Se ti dicono che hai a disposizione una battuta tra una canzone e l’altra allora ti adegui. La Foer comunque, il suo spazio se l’è preso, convincendo decisamente di piùprime due donne che sono state al fianco di Amadeus nelle prime serate del Festival. Ed è piaciuto ...

