Il direttore di Rai1 Coletta: «Penso che farò questa follia, un programma a Drusilla in seconda serata dal lunedì al venerdì» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Drusilla Foer (Ufficio Stampa Rai) Il successo di Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022 è indubbio: dopo due serate nella quali le co-conduttrici scelte da Amadeus non avevano brillato, nella terza è arrivata lei a prendere la scena con classe, cultura, ironia e professionalità. Doti che non potevano passare inosservate e che, infatti, hanno "illuminato" il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che sta pensando di affidarle un programma tutto suo. Interrogato sulla Foer nel corso della conferenza stampa di oggi, il direttore ha svelato che vedendola ieri al lavoro gli è nata l'idea di affidarle un programma su Rai 1. E ha anche parlato della possibile collocazione, nonchè del fatto che non si dovrebbe trattare di un singolo appuntamento ...

