(Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - "La ricorderemo adeguatamente intitolandole un", ha detto il sindaco di Roma, Robertofuori dalla camera ardente allestita in Campidoglio perVitti. "Era un'attrice straordinaria - ha aggiunto - che giustamente viene ricordata e celebrata in tutto il mondo e che noi vogliamo onorare. La Casa del Cinema organizza una rassegna su di lei oggi e domani". "Vitti era romana, romanissima. È nata a Roma e si è formata a Roma, per questaè un grandissimo orgoglio".

Advertising

ilcirotano : Gualtieri: 'Intitoleremo a Monica Vitti un luogo della nostra città' - - sulsitodisimone : Gualtieri: 'Intitoleremo a Monica Vitti un luogo della nostra città' - vivereitalia : Sanremo, per la terza serata uno share del 54% - telodogratis : Gualtieri: “Intitoleremo a Monica Vitti un luogo della nostra città” - Damianodanny1 : Monica Vitti, la camera ardente al Campidoglio. Domani i funerali. Gualtieri: «le intitoleremo un luogo della città» -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Intitoleremo

Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, alla camera ardente di Monica Vitti. mat/fsc/AGI - 'La ricorderemo adeguatamente intitolandole un luogo della nostra città', ha detto il sindaco di Roma, Robertofuori dalla camera ardente allestita in Campidoglio per Monica Vitti. 'Era un'attrice straordinaria - ha aggiunto - che giustamente viene ricordata e celebrata in tutto il mondo e che noi ..."Un'attrice straordinaria che viene giustamente celebrata in tutto il mondo. Cercheremo di ricordarla adeguatamente intitolandole un luogo della nostra città". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto ...A dirlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando alla camera ardente allestita per Monica Vitti in Campidoglio. “Riusciva a interpretare ruoli di ogni tipo. Era romana, romanissima. Un ...