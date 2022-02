Gli studenti tornano in piazza a sfilano per il centro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un migliaio di studenti sono tornati in piazza oggi a Torino e da piazza XVIII dicembre sono partiti per ‘una passeggiata consapevole’ che attraverserà il centro. Una manifestazione convocata ad una settimana dalle tensioni e cariche avventure in piazza Arbarello, durante le proteste per la morte del 18enne Lorenzo avvenuta in uno stage alternanza scuola lavoro a Udine. “Per noi questo è un corteo vero e proprio- rivendicano gli studenti scesi in piazza questa mattina – determinati a ricordare che di lavoro e scuola non si muore”. Concetto che è ripreso dallo striscione che sarà in testa al ‘corteo’. “Siamo in piazza per Lorenzo. Vogliamo diritti, non le scuole azienda – sottolinea Simon Vial – Le manganellate della scorsa settimana non ci hanno ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un migliaio disono tornati inoggi a Torino e daXVIII dicembre sono partiti per ‘una passeggiata consapevole’ che attraverserà il. Una manifestazione convocata ad una settimana dalle tensioni e cariche avventure inArbarello, durante le proteste per la morte del 18enne Lorenzo avvenuta in uno stage alternanza scuola lavoro a Udine. “Per noi questo è un corteo vero e proprio- rivendicano gliscesi inquesta mattina – determinati a ricordare che di lavoro e scuola non si muore”. Concetto che è ripreso dallo striscione che sarà in testa al ‘corteo’. “Siamo inper Lorenzo. Vogliamo diritti, non le scuole azienda – sottolinea Simon Vial – Le manganellate della scorsa settimana non ci hanno ...

