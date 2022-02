Gli studenti che protestano? Processati e rieducati. Ecco la vendetta sui ragazzi che chiedono di essere ascoltati (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se sfili in corteo prima ti prendi i manganelli e poi devi frequentare i corsi sul rispetto dell’autorità. Se occupi poi devi fare la manutenzione agli edifici scolastici (quella che spesso le istituzioni non fanno). Dopo mesi di didattica a singhiozzo la deriva punitiva sugli alunni Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Se sfili in corteo prima ti prendi i manganelli e poi devi frequentare i corsi sul rispetto dell’autorità. Se occupi poi devi fare la manutenzione agli edifici scolastici (quella che spesso le istituzioni non fanno). Dopo mesi di didattica a singhiozzo la deriva punitiva sugli alunni

Advertising

Agenzia_Ansa : Maturità, Bianchi: 'Gli studenti non devono avere paura, le commissioni saranno interne come loro hanno chiesto'.… - stanzaselvaggia : Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia… - fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - OssRepressione : «C’è stato un cortocircuito». Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le parole utilizzate dalla ministra d… - SkyTG24 : Maturità 2022, Bianchi: 'Gli studenti non devono avere paura, sì a commissioni interne' -