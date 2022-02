Fismad: "Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 4 feb. - Nel 2020 in Italia sono stati diagnosticati 377mila nuovi casi di neoplasie maligne, un quarto dei quali sono da attribuire ai tumori dell'apparato digerente (esofago, stomaco, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 4 feb. - Nel 2020 in Italia sono stati diagnosticati 377mila nuovi casi di neoplasie maligne, un quarto dei quali sono da attribuire ai tumori dell'apparato(esofago, stomaco, ...

Advertising

lifestyleblogit : Fismad: 'Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate' - - lifestyleblogit : Fismad: 'Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate' - - TV7Benevento : Fismad: 'Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate' - - fisco24_info : Fismad: 'Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate': (Adnkronos) - Atteso impatto s… - ParliamoDiNews : Fismad: `Un tumore su 4 è al sistema digerente ma per Covid molte diagnosi mancate` – Libero Quotidiano #fismad… -