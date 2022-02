Fiorentina-Lazio | Sarri in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La, un avvio di stagione abbastanza altalenante, si prepara a disputare una nuova sfida contro la, nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste Maurizio, alla vigilia della partita, interverrà inalle ore 17:00 di venerdì 4 febbraio; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio suStyle Channel. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Alla vigilia dellale domande a Vincenzo Italiano, allenatore della, sono sostanzialmente tutte sul reparto offensivo. Del resto il mercato ha rivoluzionato l'attacco con l'addio di ...Bivio decisivo ? La loro fortuna è che domani affronteranno una squadra, la, che è in ... Per lasarebbe fondamentale quantomeno non perdere se vuole continuare ad inseguire l'obiettivo ...Come sta l'acciaccato Nico Gonzalez? Durante la conferenza stampa prima di Fiorentina-Lazio, l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha risposto anche a questa domanda: "Gonzalez è arrivato un po' ...e l’inglese Maitland-Niles (Arsenal), al pari dei volti nuovi arrivati in casa Fiorentina per tranquillizzare una piazza in subbuglio e tenere acceso il sogno europeo: Arthur Cabral (Basilea), Ikoné ...