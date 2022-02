Fermato con 247 chili di hashish al casello Brebemi di Treviglio: 23enne in manette (Di venerdì 4 febbraio 2022) In auto aveva 247 chili di hashish, suddivisi in 2.321 panetti, che una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare quasi 1,5 milioni di euro: è il carico intercettato mercoledì 2 febbraio dalla Polizia Stradale di Chiari lungo la Provinciale 472 nei pressi del casello A35 di Treviglio. Attorno alle 11 gli agenti hanno notato una Opel Astra in evidente sovraccarico sul posteriore e hanno deciso di procedere al controllo: sui sedili e nel bagagliaio una trentina di sacchi, dai quali fuoriusciva un fortissimo odore di cannabis. Al volante dell’auto un giovane di 23 anni di origine marocchina, residente in Spagna, poi finito in manette per detenzione e trasporto a fini di spaccio di stupefacente, che era stato attentamente sigillato e messo sottovuoto in pacchi trasparenti. Il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) In auto aveva 247di, suddivisi in 2.321 panetti, che una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare quasi 1,5 milioni di euro: è il carico intercettato mercoledì 2 febbraio dalla Polizia Stradale di Chiari lungo la Provinciale 472 nei pressi delA35 di. Attorno alle 11 gli agenti hanno notato una Opel Astra in evidente sovraccarico sul posteriore e hanno deciso di procedere al controllo: sui sedili e nel bagagliaio una trentina di sacchi, dai quali fuoriusciva un fortissimo odore di cannabis. Al volante dell’auto un giovane di 23 anni di origine marocchina, residente in Spagna, poi finito inper detenzione e trasporto a fini di spaccio di stupefacente, che era stato attentamente sigillato e messo sottovuoto in pacchi trasparenti. Il ...

