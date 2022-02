Dazn prende un’altra sberla. E Discovery se la ride (Di venerdì 4 febbraio 2022) Discovery, una jv con Bt Sport ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi. Discovery ha fatto il colpo nel Regno Unito. Ieri il gruppo media ha confermato di aver avviato trattative esclusive per la costituzione di una joint venture paritetica con Bt Group, la maggiore compagnia di telecomunicazioni inglese, con la quale le due parti metteranno insieme il servizio streaming sportivo Bt Sport con Eurosport, quest’ultimo di proprietà della società americana. Per Discovery significa fra l’altro avere i diritti del maggiore campionato di calcio europeo, la Premier League, e della Champions, un ingresso definitivo nello sport dopo il successo con le Olimpiadi che però sono un evento distillato nel tempo. «Siamo entusiasti di questa opportunità con Bt Group per offrire ai consumatori un’offerta sportiva combinata più forte e semplificata nel ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 4 febbraio 2022), una jv con Bt Sport ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi.ha fatto il colpo nel Regno Unito. Ieri il gruppo media ha confermato di aver avviato trattative esclusive per la costituzione di una joint venture paritetica con Bt Group, la maggiore compagnia di telecomunicazioni inglese, con la quale le due parti metteranno insieme il servizio streaming sportivo Bt Sport con Eurosport, quest’ultimo di proprietà della società americana. Persignifica fra l’altro avere i diritti del maggiore campionato di calcio europeo, la Premier League, e della Champions, un ingresso definitivo nello sport dopo il successo con le Olimpiadi che però sono un evento distillato nel tempo. «Siamo entusiasti di questa opportunità con Bt Group per offrire ai consumatori un’offerta sportiva combinata più forte e semplificata nel ...

