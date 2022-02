Covid: Ue proroga Green Pass fino a metà 2023 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bruxelles, 3 feb. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea ha approvato oggi la proposta di "estendere di un anno" il certificato Covid digitale Ue, o Green Pass, cioè "fino al 30 giugno 2023". Lo dice il portavoce Christian Wigand... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bruxelles, 3 feb. (Adnkronos Salute) - La Commissione Europea ha approvato oggi la proposta di "estendere di un anno" il certificatodigitale Ue, o, cioè "al 30 giugno". Lo dice il portavoce Christian Wigand...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - ZenatiDavide : In soffitta dall’estate? Macchè. L’Ue proroga l’uso del Green pass fino a giugno 2023: Oltre alla proroga del regol… - TroveriM : @DianaLanciotti Intanto incassiamo anche questa notizia: Green pass, arriva la proroga dell'Ue La Commissione Euro… - SanSeveroNews : ????Green pass, proroga Ue fino al 30 giugno 2023La Commissione Ue estende il certificato verde covid per un altro an… - News24_it : Covid, news oggi. Ue proroga Green Pass fino a 30 giugno 2023. LIVE - Sky Tg24 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proroga Green pass, obbligo fino all'estate: il governo orientato ad estenderlo ... ma la sua proroga dipenderà dall'andamento della pandemia. Continua la diminuzione dei casi, in ... ma comunque siamo sempre a oltre centomila contagiati al giorno e a 21mila ricoverati per Covid in ...

La Commissione europea propone estensione del Green pass fino al 2023 Oltre alla proroga del regolamento Ue sul Green pass fino a giugno 2023, la Commissione europea ha ... Si vuole così ampliare la portata dei tipi di test diagnostici "in un momento in cui i test Covid - ...

Stato emergenza covid, proroga o no? Cosa dicono Bassetti, Vaia, Andreoni, Gismondo Adnkronos Sostegni, governo lavora al nuovo decreto. Ancora da sciogliere nodo proroga Cig Covid Tra le misure contenute nel decreto potrebbe non figurare la proroga della cassa integrazione Covid, scaduta a dicembre. La possibilità di inserire la proroga già in questo provvedimento – secondo ...

Come funziona il Green Pass illimitato per chi è guarito dal Covid I guariti ma non vaccinati, invece, avranno un Green Pass rafforzato dalla durata di 6 mesi dal primo tampone positivo Riguardava il Green Pass delle persone guarite dal Covid che, da una parte, veniv ...

... ma la suadipenderà dall'andamento della pandemia. Continua la diminuzione dei casi, in ... ma comunque siamo sempre a oltre centomila contagiati al giorno e a 21mila ricoverati perin ...Oltre alladel regolamento Ue sul Green pass fino a giugno 2023, la Commissione europea ha ... Si vuole così ampliare la portata dei tipi di test diagnostici "in un momento in cui i test- ...Tra le misure contenute nel decreto potrebbe non figurare la proroga della cassa integrazione Covid, scaduta a dicembre. La possibilità di inserire la proroga già in questo provvedimento – secondo ...I guariti ma non vaccinati, invece, avranno un Green Pass rafforzato dalla durata di 6 mesi dal primo tampone positivo Riguardava il Green Pass delle persone guarite dal Covid che, da una parte, veniv ...