**Covid: Mattarella ha firmato Dl su misure scuola** (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica ha appena firmato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Lo si apprende da fonti del Quirinale.

