Cosmo | chi è la moglie Antonietta | “Le ho dedicato tutto l’album”

Nata Ivrea (in Piemonte) il 19 febbraio 1982 (sotto il segno zodiacale dell'Acquario) Cosmo, all'anagrafe Marco Jacopo Bianchi, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica nel 2002 con la band Drink to Me. Insieme alla band ha pubblicato in tutto 4 Ep tra il 2004 e il 2007 e, a seguire, ha intrapreso la carriera solista. Il suo primo album con il nome Cosmo risale al 2013 ed è intitolato Disordine. Cosmo è sposato con una donna di nome Antonietta, è padre di due figli, Carlo e Pietro. La moglie del musicista ha partecipato con lui al video di Quando ho incontrato te, nell'album Cosmotronic. Della moglie del cantautore non si sa molto e su Instagram Cosmo ha sempre preferito proteggere la sua privacy e la sua ...

