Conte soddisfatto dei nuovi acquisti | “Perfetti per la nostra filosofia!”

Antonio Conte, ai microfoni dei media inglesi, ha parlato dei nuovi acquisti e si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla dirigenza sul mercato: "Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sono i prospetti ideali per la filosofia del Tottenham: giovani, talentuosi e con anche margini di miglioramento. Sono giocatori importanti per il futuro. Cessioni? Qualcosa in passato è stato sbagliato, ma noi ora dobbiamo comprare giocatori per rinforzare la rosa. Però c'è anche da dire che se cedi in prestito giocatori che hai preso negli ultimi due-tre anni allora significa che qualcosa è stato sbagliato".

