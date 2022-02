Atp Pune 2022, Travaglia esce di scena ai quarti di finale: Ymer vince in due set (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stefano Travaglia ha ceduto il passo a Elias Ymer, nel contesto dei quarti di finale dell’Atp 250 di Pune 2022, per 6-4, 7-6(4). L’azzurro ha lottato duramente nel corso di entrambi i set, mantenendo il confronto in equilibrio e dando la sensazione di poter superare l’avversario in determinati frangenti specifici; la vigoria al servizio e da fondo dello svedese, però, soprattutto in momenti particolarmente delicati e complessi, ha fatto la differenza nel lungo periodo. Travaglia ha sofferto molto dal lato sinistro del campo, perdendo inoltre il controllo del dritto, suo miglior colpo, proprio nel punto focale dell’incontro. Ymer ha vinto il match tutto sommato meritando e sfiderà Joao Sousa in semifinale, a sua volta portoghese ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stefanoha ceduto il passo a Elias, nel contesto deididell’Atp 250 di, per 6-4, 7-6(4). L’azzurro ha lottato duramente nel corso di entrambi i set, mantenendo il confronto in equilibrio e dando la sensazione di poter superare l’avversario in determinati frangenti specifici; la vigoria al servizio e da fondo dello svedese, però, soprattutto in momenti particolarmente delicati e complessi, ha fatto la differenza nel lungo periodo.ha sofferto molto dal lato sinistro del campo, perdendo inoltre il controllo del dritto, suo miglior colpo, proprio nel punto focale dell’incontro.ha vinto il match tutto sommato meritando e sfiderà Joao Sousa in semi, a sua volta portoghese ...

