Atletica | Paolo Camossi | “Jacobs era sciolto in finale I suoi prossimi appuntamenti prima di Belgrado”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Vittoria doveva essere e vittoria è stata per Marcell. A distanza di sei mesi dalle due medaglie d’oro di Tokyo, il velocista azzurro è tornato in pista imponendosi nei 60 metri del meeting indoor di Berlino. Dopo una batteria in cui è parso un pochino sulle gambe, Marcell è riuscito a rendere fluida la propria azione, imponendosi con il tempo di 6.51 imponendosi sui propri avversari, in primis l’ivoriano Arthur Cissè ed il tedesco Kevin Kranz. Un bel modo per tornare alle competizioni dopo 187 giorni dal successo in Giappone. Particolarmente soddisfatto, il suo allenatore, ai microfoni della Rai: “Sono contento: in batteria aveva corso duro e inera, è riuscito a lasciarsi andare. L’importante per oggi era vincere. Gli avversari con cui si misurava potevano ...