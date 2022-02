(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli azzurri dela punteggio pieno nelle prime quattro prove di Pechino 2022 riaccendono i fari su uno degli sport più curiosi della famiglia del ghiaccio. E allora vale la penafocalizzarsi sull’origine delle “stones”, i pietroni tondi con il manico, usate dagli atleti,queste con particolarità del tutto fuori dall’ordinario. Per cominciare, vengono tutte da una minuscola isola al largo della Scozia,, parco naturale disabitato ma che fin dal 1851 è la cava da cui l’unico produttore, la famiglia Kays, ricava le stones. E ancora più curiosamente ne halaa panettone schiacciato. Solo su quest’isola, proprietà privata dei marchesi Kennedy ma data in affitto fino al 2050 alla Reale società per la protezione degli ...

Advertising

lifestyleblogit : Aisla Craig, l'isola scozzese da cui provengono le 'stones' da curling e che ne ha anche la forma - - TV7Benevento : Aisla Craig, l'isola scozzese da cui provengono le 'stones' da curling e che ne ha anche la forma -… - italiaserait : Aisla Craig, l’isola scozzese da cui provengono le ‘stones’ da curling e che ne ha anche la forma - StraNotizie : Aisla Craig, l'isola scozzese da cui provengono le 'stones' da curling e che ne ha anche la forma… - fisco24_info : Aisla Craig, l'isola scozzese da cui provengono le 'stones' da curling e che ne ha anche la forma: (Adnkronos) - Gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Aisla Craig

Per cominciare, vengono tutte da una minuscola isola al largo della Scozia,, parco naturale disabitato ma che fin dal 1851 è la cava da cui l'unico produttore, la famiglia Kays, ricava le ...Un'isola estesa un chilometro quadrato tra la Scozia e l'Irlanda del Nord è l'unica riserva al mondo del granito usato per produrre le pietre da curling. Il suo nome è, una riserva naturale oggi abitata solo da uccelli marini ma nel Cinquecento usata come rifugio dai cattolici in fuga dalle persecuzioni dei protestanti. Dal 1851 l'azienda Kays Curling è ...Per cominciare, vengono tutte da una minuscola isola al largo della Scozia, Aisla Craig, parco naturale disabitato ma che fin dal 1851 è la cava da cui l’unico produttore, la famiglia Kays, ricava le ...Le stone nascono nell’isola di Ailsa Craig, in Scozia, dove il curling è apparso la prima volta. Non esiste granito migliore, questo il parere degli esperti, per un’area geografica che fornisce le ...