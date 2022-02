A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio | Saviano racconta la rivoluzione civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Per non dimenticare

Leggi su iodonna

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ledie di via, fanno parte di quegli eventi che non si dimenticheranno mai. Come le Torri Gemelle o il G8, storie vere, purtroppo, che hanno la forza evocativa di riportare davanti agli occhi ogni volta che se ne parla quelle tragiche immagini. E così è per le morti ingiuste dei giudici, due uomini che, per la missione che avevano intrapreso in vita, combattere la mafia in tutte le sue forme, sono morti lasciando un vuoto immenso. ...